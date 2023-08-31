Сербские депутаты призвали ко вступлению в БРИКС вместо ЕС

Депутаты из правящей в Сербии коалиции предложили изменить внешнеполитическую ориентацию страны, направленную на вступление в ЕС, и присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» на Балканах Геннадий Сысоев.

С инициативой по вступлению в БРИКС в начале недели выступили два депутата от Движения социалистов. Один из них, Боян Торбица, исполняет обязанности руководителя движения. Депутаты направили главе парламента Сербии Владимиру Орличу проект резолюции о присоединении страны к БРИКС.

Депутаты предложили провести в Сербии референдум по этому вопросу, разработать стратегию и создать министерство, которое будет курировать вступление в БРИКС.

Депутаты назвали присоединение к БРИКС «наиболее актуальным на сегодняшний день глобальным экономико-политическим интеграционным процессом».

«Коммерсант» отмечает, что депутаты фактически предложили изменить внешнеполитическую ориентацию страны.

Президент Сербии Александр Вучич не раз заявлял, что европейский путь и присоединение к ЕС - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии». Он также предупреждал, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России ради вступления в Евросоюз.

Источники «Коммерсанта», знакомые с позицией сербских властей, назвали инициативу по вступлению в БРИКС малореальной. По их мнению, это «пробный шар» Вучича, который время от времени посылает многозначительные сигналы то Западу, то Востоку через разных политиков.