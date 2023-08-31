Сербские депутаты призвали ко вступлению в БРИКС вместо ЕС
Депутаты из правящей в Сербии коалиции предложили изменить внешнеполитическую ориентацию страны, направленную на вступление в ЕС, и присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» на Балканах Геннадий Сысоев.
С инициативой по вступлению в БРИКС в начале недели выступили два депутата от Движения социалистов. Один из них, Боян Торбица, исполняет обязанности руководителя движения. Депутаты направили главе парламента Сербии Владимиру Орличу проект резолюции о присоединении страны к БРИКС.
Депутаты предложили провести в Сербии референдум по этому вопросу, разработать стратегию и создать министерство, которое будет курировать вступление в БРИКС.
Депутаты назвали присоединение к БРИКС «наиболее актуальным на сегодняшний день глобальным экономико-политическим интеграционным процессом».
«Коммерсант» отмечает, что депутаты фактически предложили изменить внешнеполитическую ориентацию страны.
Президент Сербии Александр Вучич не раз заявлял, что европейский путь и присоединение к ЕС - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии». Он также предупреждал, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России ради вступления в Евросоюз.
Источники «Коммерсанта», знакомые с позицией сербских властей, назвали инициативу по вступлению в БРИКС малореальной. По их мнению, это «пробный шар» Вучича, который время от времени посылает многозначительные сигналы то Западу, то Востоку через разных политиков.
Один из собеседников газеты отметил, что весной министр энергетики Сербии Раде Баста внезапно предложил ввести санкции против России.