Стала известна реакция Байдена на попытку сгладить его слова о Путине

Попытка помощников президента США Джо Байдена сгладить его слова о пребывании президента Владимира Путина у власти в России разозлила американского лидера. Как сообщает The Axios, об этом рассказал журналист The Atlantic и бывший редактор The New Republic Франклин Фоэр.

Напомним, что во время своего выступления в Варшаве в марте 2022 года, говоря о Путине, Байден заявил, что «этот человек не может оставаться у власти». Вскоре после этого в Белом доме заявили, что американский президент не призывал к смене власти в России.

Журналист представил изданию отрывки из своей книги The Last Politican, которая посвящена первым двум годам президентства Байдена. В нем Фоэр пишет, что варшавская речь американского лидера «могла принести ему признание», которого он «жаждал», однако политик сразу осознал, что Белому дому придется объяснять его слова.

«Его помощники опубликовали заявление, отзывающее его высказывание <...> Байден осознавал, что допустил ошибку, но возмутился из-за созданного помощниками впечатления, будто им пришлось подчищать за ним грязь», — говорится в книге.

Фоэр утверждает, что при обсуждении этого инцидента с друзьями Байден негодовал из-за того, что с ним обращаются «как с ребенком».