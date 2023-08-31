Компьютеры британских чиновников «почистят» после поездки в Китай

Жесткие диски правительственных компьютеров британских чиновников, отправившихся с визитом в Китай, очистят после поездки, сообщает издание Daily Mail.

По его данным, такие меры направлены на снижение риска шпионажа. Кроме того, чиновникам выдали одноразовые телефоны, которые также будут уничтожены. По мнению специалистов Национального центра кибербезопасности Великобритании, использование обычных телефонов может привести к их заражению шпионским программным обеспечением.

По возвращении в Британию жесткие диски любых правительственных компьютеров будут извлечены и очищены. Одноразовые телефоны были приобретены, чтобы их использовали, а затем уничтожили, — говорится в публикации.

Отмечается, что в состав британской делегации вошел глава Министерства иностранных дел страны Джеймс Клеверли. Это первый визит руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании в Китай за последние пять лет.