FT: дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона

Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их информации, несколько европейских дипломатов провели в среду переговоры в Либревиле в связи с видеообращением арестованного президента страны Али бен Бонго Ондимбы с призывом к Западу о помощи. Брюссель пока не принял никаких решений касательно возможной эвакуации граждан ЕС на фоне происходящего в Габоне, уточняет издание.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. По его словам, участники сообщества будут реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране.