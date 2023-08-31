В Раде анонсировали увольнение министра обороны Резникова

Министра обороны Украины Алексея Резникова уволят с должности и со временем назначат послом страны в Великобритании. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По информации парламентария, отставка состоится уже на следующей неделе. Должность министра обороны займет глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

«Уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые», — добавил Железняк.

Также депутат рассказал, что Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, по которому он уйдет с поста при обнаружении нового факта коррупции в оборонном ведомстве.

Напомним, что в последние месяцы в украинских СМИ периодически появлялась информация о возможной отставке Резникова. О том, что министра снимут с должности назначат послом в Великобритании, в начале августа рассказывал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Скандал вокруг Резникова произошел в январе, после публикаций СМИ о закупке Минобороны Украины продуктов для военных по завышенной цене. Тогда он попытался объясниться, назвав ситуацию с «аномальной ценой» на яйца в 17 гривен технической ошибкой. По его словам, в документах была указана цена не за штуку, а за вес.