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В Раде анонсировали увольнение министра обороны Резникова

Министра обороны Украины Алексея Резникова уволят с должности и со временем назначат послом страны в Великобритании. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В Раде анонсировали увольнение министра обороны Резникова
© РИА Новости

По информации парламентария, отставка состоится уже на следующей неделе. Должность министра обороны займет глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

«Уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые», — добавил Железняк.

Также депутат рассказал, что Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, по которому он уйдет с поста при обнаружении нового факта коррупции в оборонном ведомстве.

Напомним, что в последние месяцы в украинских СМИ периодически появлялась информация о возможной отставке Резникова. О том, что министра снимут с должности назначат послом в Великобритании, в начале августа рассказывал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Скандал вокруг Резникова произошел в январе, после публикаций СМИ о закупке Минобороны Украины продуктов для военных по завышенной цене. Тогда он попытался объясниться, назвав ситуацию с «аномальной ценой» на яйца в 17 гривен технической ошибкой. По его словам, в документах была указана цена не за штуку, а за вес.

Позднее произошел еще один скандал — ведомство заподозрили в закупке курток у турецкой компании по завышенной цене. Резников также отвергал обвинения в махинациях.

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