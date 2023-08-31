Трамп предупредил о превращении США в банановую республику

Администрация США, преследуя политических оппонентов, превращает государство в банановую республику. Об этом в своем видеообращении заявил бывший президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки», - заявил Трамп.

По мнению бывшего главы Белого дома, нынешний американский лидер Джо Байден «отсутствует разумом», а в его администрации работает «банда фашистов».

В 2023 году Трамп столкнулся с серией обвинений и судебных процессов. В мае суд признал его виновным в сексуализированном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл (это гражданский приговор, он не создает юридических препятствий для планов Трампа по переизбранию в 2024 году).

В июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. Также Трампу предъявили обвинения из-за призывов к отмене результатов выборов, что привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он обвинен и в попытке купить молчание звезды фильмов для взрослых.