Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация из-за продолжающейся гражданской войны между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом пишет The Washington Post.

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«Условия на местах становятся все хуже. Около 20 миллионов суданцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Около 14 миллионов детей не имеют доступа к базовым услугам, включая образование и медицинскую помощь, например вакцинацию», — сказано в материале.

Отмечается, что 80 процентов медицинских учреждений Судана не работают из-за отсутствия поставок и электричества. Более того, воюющие стороны нападают на больницы.

Помимо этого, жители обеспокоены неизбежным наступлением сезона дождей. Потенциально стране предстоит справиться с масштабными наводнениями и распространением болезней, передающихся через воду.