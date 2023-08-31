Фонд Сороса закроет ряд проектов, но сохранит присутствие на Украине

Председатель фонда «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс Сорос сообщил в статье в издании Politico о планах организации отказаться от некоторых направлений деятельности. При этом, по его словам, работа на территории Украины будет продолжена.

В России ранее признали «Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия» Сороса нежелательными организациями.

Сорос также указал на намерение фонда сократить штат.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что мы продолжим поддерживать наш фонд на Украине», - говорится в его статье.

Кроме того, председатель заверил, что поддержка фондов в Молдавии и на Балканах продолжится. По мнению Сороса, победа на президентских выборах 2024 года в США «MAGA-республиканца», вероятно, подорвет прогресс ЕС в отношении украинской стороны.