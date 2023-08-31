Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц в Индии и Китае.

По словам собеседников агентства, представлять Пекин на мероприятии будет премьер китайского Госсовета Ли Цян. Причины отсутствия китайского лидера не уточняются.

Напомним, что встреча глав государств G20 пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин также не собирается посещать саммит «большой двадцатки». Делегацию от РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.