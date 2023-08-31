Пока вы спали: планы США по Тайваню и решение по уголовным делами добровольцев на СВО

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Reuters узнал о планах США передать Тайваню военную помощь на $80 млн

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США предоставит Тайваню $80 млн в рамках программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing (FMF). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на направленное в Конгресс письмо, передает ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол прокомментировал планы выделить Тайваню средства на военные цели и заявил, что это укрепит позиции США в сфере сдерживания, а также обеспечит стране национальную безопасность на фоне агрессивной политики КНР.

В РФ отказались закрывать уголовные дела против добровольцев СВО

Комиссия правительства России отвергла законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, которые решили пойти добровольцами в воинские формирования, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении, причина отказа заключается в том, что документ не учитывал необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.

Telegraph узнал о планах США перебросить зимой две эскадрильи F-35 в Англию

Вашингтон этой зимой планирует перебросить две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А на базу Лейкенхит в Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как пишет издание со ссылкой на источники в военных кругах, речь идет 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие (ТЯО).

«F-35 будут базироваться здесь. Они уже развернуты и будут перебазированы в конце этого года или уже в 2024 году», — заявил собеседник The Daily Telegraph. Он уточнил, что это более функциональные самолеты с большей дальностью полета, использующие новейшие технологии для маскировки.

Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали позиции российских военных на купянском направлении, но передовые подразделения группировки войск «Запад» успешно их контратаковали. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, передает ТАСС.

Он уточнил, что с помощью штурмовой и армейской авиации по личному составу и военной технике противника удалось нанести 15 ударов и уничтожить три минометных расчета в районе населенных пунктов Новоегоровка, Кулаговка, Табаевка и Стельмаховка. Общие потери украинской стороны, по данным Якимкина, составили до двух взводов личного состава

Зампред Думы попросил Минпромторг создать базовый школьный набор по цене до 15 тыс. рублей

В России предложили создать базовый школьный набор с фиксированной стоимостью до 15 тысяч рублей, в который войдут качественные товары отечественных производителей. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов, передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Поэтому он считает необходимым создать базовый школьный набор стоимостью до 15 тысяч рублей, в который войдут качественные товары отечественного производителя. Наборы планируют сделать по сезонам, но не более двух.