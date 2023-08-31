Лукашенко поздравил президента Киргизии с Днем независимости

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что рассчитывает на расширение контактов и новые перспективные проекты в сотрудничестве Минска и Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Высоко ценю Вашу личную поддержку стремления Беларуси стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, - подчеркнул он. - Убежден, сложившиеся между Минском и Бишкеком отношения дружбы и уважения позволят нам успешно противостоять беспрецедентным глобальным потрясениям и обогатить партнерство новыми идеями и перспективными проектами".

Белорусский лидер отметил, что в республике придают важное значение последовательному расширению контактов с Киргизией, наращиванию взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других структур.

По словам Лукашенко, Киргизия прошла нелегкий путь обретения государственности.

"Сегодня страна достойно отвечает на вызовы современности, твердо отстаивая свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.