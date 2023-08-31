В Польше заявили о странном полете самолета с россиянами над Варшавой
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший в Москву, совершил в воздушном пространстве Польши "странный" маневр, пролетев над столицей страны, Варшавой. Об этом сообщает польская радиостанция ZET, ссылаясь на мониторинговый ресурс Flightradar24.
Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту, считает радиостанция. Сначала самолет с российскими туристами развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы. Причиной такого странного маршрута, как объясняет сама ZET, стал мощный грозовой фронт.
Радиостанция не уточнила, в чем его "странность". При этом в интернете было отмечено, что борт турецкой авиакомпании не стал единственным, кому пришлось обойти эту грозу. ZET подчеркнула, что лайнеры с россиянами до сих пор летают над Польшей потому, что самолетам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, не пускать российские самолеты на свою территорию.