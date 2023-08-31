В Польше заявили о странном полете самолета с россиянами над Варшавой

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший в Москву, совершил в воздушном пространстве Польши "странный" маневр, пролетев над столицей страны, Варшавой. Об этом сообщает польская радиостанция ZET, ссылаясь на мониторинговый ресурс Flightradar24.

© Freepik

Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту, считает радиостанция. Сначала самолет с российскими туристами развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы. Причиной такого странного маршрута, как объясняет сама ZET, стал мощный грозовой фронт.

Радиостанция не уточнила, в чем его "странность". При этом в интернете было отмечено, что борт турецкой авиакомпании не стал единственным, кому пришлось обойти эту грозу. ZET подчеркнула, что лайнеры с россиянами до сих пор летают над Польшей потому, что самолетам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза.