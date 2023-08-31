В США предупредили о возможном покушении на Трампа

Страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к покушению на республиканца. Такое предположение высказал журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

Отвечая на вопрос о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США, Карлсон напомнил, что американская элита начала борьбу с политиком еще до его первого избрания, организовав протесты, пишет РИА Новости.

Далее была запущена клевета, чтобы инициировать импичмент, затем сфабрикованы улики касательно беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года.

Ничего из перечисленного не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений, подчеркнул журналист.

Он отметил, что методы использовались по нарастающей, но не имели в конечном итоге результата. Поэтому, полагает Карлсон, покушение на политика может стать следующим шагом.