Посол США в Японии заявил, что хочет насладиться морепродуктами в Фукусиме

Посол США в Японии Рам Эмануэль в четверг посетит префектуру Фукусима, где в Тихий океан начали сбрасывать воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Дипломат с нетерпением ждет возможности отведать местные морепродукты, о чем написал в своей статье для японского издания "Никкэй".

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В своей публикации он отметил, что хочет лично увидеть достигнутый в Фукусиме прогресс, а также послушать истории местных жителей о тех мерах, которые были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия людей, передает РИА Новости.

Эмануэль также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что морепродукты, которые ему предстоит отведать в Фукусиме, а также истории, которые предстоит услышать, будут отражением "самоотверженности, упорства и достоинства" японцев.

Дипломат подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы, а также приобрести персики из этого региона.

Напомним, в 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария. Для охлаждения реактора использовалось 1,3 миллиона кубометров морской воды, в которые попали 64 радиоактивных элемента. На днях Япония начала сброс частично очищенной от радиоактивных веществ воды в Тихий океан. Сливать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.