Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом попытается продлить украинский конфликт до выборов американского лидера в 2024 году. Об этом написал в своей статье для The Daily Reckoning экс-советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.

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По его мнению, такая тактика направлена на повышение шансов переизбрания Байдена.

«У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение», — написал бывший агент ЦРУ.

Рикардс высказал мнение, что в случае переизбрания Байден просто откажется от помощи Украине, как поступил с Афганистаном в 2021 году, убрав из этой страны весь американский военный контингент.

При этом эксперт отметил, что власти США надеялись на западное «чудо-оружие» в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow. Эти средства должны были помочь Украине в противостоянии с РФ, но российские военные показали успехи, применив в отношении противника гиперзвуковые ракеты и артиллерию.