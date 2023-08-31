Названа грубая ошибка Байдена в отношении Путина

Лидер США Джо Байден просчитался, когда предположил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине из-за амбиций, а не из-за «жизненно важных» целей. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Responsible Statecraft.

Он заявил, что администрация Джо Байдена, вводя санкции против России, надеялась надавить на президента России Владимира Путина, заставить его понять нецелесообразность продолжения боевых действий, так как война обходится дороже, чем потенциальные выгоды. Однако, как считает аналитик, Вашингтон не понимал истинных целей Москвы, которые она не собиралась пересматривать даже под западными санкциями.

«Надежда была основана на ошибочном убеждении, что Путин рассматривал вторжение как амбиции, а не как что-то жизненно важное для защиты России от окружения НАТО», — высказался Биб.

Он добавил, что экономическое давление редко заставляет страны отказаться от отстаивания принципиально важных или жизненно необходимых интересов, как бы ни были велики потери.