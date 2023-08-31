Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали

Проект резолюции РФ, предполагающий продление санкций против Мали еще на год и роспуск группы экспертов, контролирующих исполнение ограничительных мер, был отвергнут Советом Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что документ не набрал необходимых девяти голосов из 15. За резолюцию проголосовала только Россия, Япония проголосовала против, все остальные воздержались.

Санкционный режим в отношении Мали действует с 2017 года и продлевался ежегодно. В проекте резолюции значилось, что СБ ООН продлевает действие санкций до 31 августа 2024 года в последний раз.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на поездки в отношении лиц, которые, как считает группа экспертов санкционного комитета СБ ООН, мешают выполнению мирного соглашения 2015 года.

При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что Совет Безопасности ООН больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали.