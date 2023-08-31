Французский политик заявил об огромной выгоде США от конфликта на Украине

Украинский конфликт крайне выгоден Соединенным Штатам, в то время как страдающая от него Европа продолжает погружаться в разногласия, прикрываясь видимостью единства. Такое мнение выразил французский политик и публицист, бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции (2002-2004) Люк Ферри в свое статье в газете Le Figaro.

"Соединенные Штаты в большом выигрыше: они строят свои атомные электростанции в Польше, продают свои истребители F-35 Германии, пшеницу со Среднего Запада и сланцевую нефть - остальному миру. Конфликт позволяет Байдену спасти промежуточные выборы, воссоздать НАТО, "смерть мозга" которой недавно констатировал [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и предстать на 81 году жизни неоспоримым лидером свободного мира", - отметил он.

В свою очередь погрузившийся в разногласия Европейский союз, подчеркивает Ферри, страдает от сложившейся ситуации. "Запутавшийся в своих разногласиях, прикрывающийся фальшивой видимостью единства (Польша и Франция совершенно точно не придерживаются одной линии, не говоря уже о других странах Евросоюза) и подорванный инфляцией ЕС, глупо следующий за НАТО, оказывается неспособным предложить мирный план", - указал политик.