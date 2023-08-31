Зеленский призвал Раду голосовать за евроинтеграционные законы

Депутаты Верховной Рады обязаны собрать 226 голосов для принятия законов, необходимых для выполнения Украиной требований Европейского союза. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

До этого Европейская комиссия поставила Украине условия, выполнение которых позволит ей не лишиться статуса кандидата в ЕС. Всего она выдвинула семь требований. Правительство Украины должно провести судебную реформу, доработать законодательную базу относительно национальных меньшинств и продолжить борьбу с коррупцией.

Зеленский сообщил, что провел совещание с членами правительства, представителями парламента и дипломатами о готовности страны к открытию переговоров о членстве с Европейским Союзом.

«Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе — это долг», — сказал он.