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У Байдена потребовали объяснений насчет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена должна представить Конгрессу четкую «дорожную карту будущего» Украины перед выделением Киеву каких-либо дополнительных средств. Об этом заявил член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд, передает «РИА Новости».

У Байдена потребовали объяснений насчет помощи Украине
© globallookpress.com

«Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства», — сказал он.

По словам Элфорда, Конгресс дожжен понимать желаемые результаты, в том числе о том, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, «возможным и целесообразным». Он отметил, что выделение нового финансирования Киеву является не только вопросом в финансовом аспекте, но и стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американским налогоплательщикам.

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