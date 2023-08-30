У Байдена потребовали объяснений насчет помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена должна представить Конгрессу четкую «дорожную карту будущего» Украины перед выделением Киеву каких-либо дополнительных средств. Об этом заявил член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд, передает «РИА Новости».
«Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства», — сказал он.
По словам Элфорда, Конгресс дожжен понимать желаемые результаты, в том числе о том, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, «возможным и целесообразным». Он отметил, что выделение нового финансирования Киеву является не только вопросом в финансовом аспекте, но и стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американским налогоплательщикам.