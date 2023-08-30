У Байдена потребовали объяснений насчет помощи Украине

По словам Элфорда, Конгресс дожжен понимать желаемые результаты, в том числе о том, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, «возможным и целесообразным». Он отметил, что выделение нового финансирования Киеву является не только вопросом в финансовом аспекте, но и стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американским налогоплательщикам.