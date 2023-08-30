Столтенберг прокомментировал продление срока своих полномочий

Столтенберг: продлевать срок полномочий не планирую
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что не планирует продлевать срок полномочий. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили генсека рассказать о дальнейших планах. В частности, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он планирует уйти с поста главы организации после завершения срока полномочий.
«Да, это мое последнее продление», - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что страны несколько раз продлевали полномочия генсека. В частности, 4 июля 2023 года они были продлены до 1 октября 2024 года. Вместе с тем, Столтенберг неоднократно высказывался, что желает покинуть пост.
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