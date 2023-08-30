Столтенберг прокомментировал продление срока своих полномочий

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что не планирует продлевать срок полномочий. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили генсека рассказать о дальнейших планах. В частности, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он планирует уйти с поста главы организации после завершения срока полномочий.

«Да, это мое последнее продление», - подчеркнул Столтенберг.