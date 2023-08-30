СМИ: на месте Польши появится новое государство
Обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что на месте нынешней Польши появится политическое образование «Укрополия».
По мнению Ренкаса, к этому ведёт текущая внешнеполитическая, а также внутренняя ситуация в Польше. Он также считает, что будущие власти Укрополии станут удерживать власть с помощью репрессивных методов – запрета деятельности оппозиции, незаконных арестов и ограничения гражданских свобод.
«Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», – заявил он.
В статье Ренкаса также говорится, что Польшу не считают по-настоящему демократической страной на Западе, называя политический режим республики «иллиберализмом» – гибридом партийной олигархии и полицейского государства. По мнению обозревателя, увеличивающиеся влияние Украины на Польшу приведёт к тому, что коренное население страны в конечном итоге потеряет контроль над собственными землями.
Ранее Украине вновь потребовалась энергопомощь Польши и Румынии.