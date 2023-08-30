Совбез ООН прервал заседание после просьбы России

Совет Безопасности ООН прервал встречу по вопросу продления санкций против Мали после того, как об этом попросила Россия. О перерыве для проведения консультаций объявил председательствующий на заседании заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Приглашаю заинтересованные стороны пройти на консультации, заседание приостанавливается", - сказал он.

Ранее Россия предложила провести дополнительные консультации по проекту резолюции о продлении санкций в отношении Мали для достижения согласия. Когда председательствующий Вуд отказал в этой просьбе, хотя ее поддержали США и Мозамбик, Небензя предложил поставить вопрос на процедурное голосование. Вуд в ответ заявил, что приостанавливает заседание на несколько минут. Спустя примерно 50 минут Вуд возобновил заседание, но сразу, без процедурного голосования объявил о его новой приостановке для проведения консультаций.

На заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали. В российском содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в западном - предложение продлить рестрикции на год без упоминания о последнем продлении.

Согласно действующему режиму рестрикций по Мали, в санкционный перечень могут быть включены лица и организации, которые несут ответственность за "действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали", в том числе участвуют в боевых действиях в нарушение мирного соглашения 2015 года, препятствуют его осуществлению, мешают оказанию гуманитарной помощи населению, причастны к нарушению международного гуманитарного права и вербовке детей в ряды боевиков.