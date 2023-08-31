Совбез ООН прервал заседание после просьбы России

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз. В пользу резолюции проголосовала РФ, против — Япония, остальные члены Совбеза, включая КНР, воздержались.

В проекте резолюции было предложено продлить существующие санкции на 12 месяцев до 31 августа следующего года.

Западные делегации также представили свой проект резолюции, где говорилось о продлении санкций до 31 августа 2024 года, но не указывалось, что это будет последнее продление по решению ООН. Российская Федерация внесла вето на этот проект.

Представитель России Василий Небензя заявил, что РФ больше не будет поддерживать другие проекты по санкциям против Мали в будущем.

Поскольку ни один из проектов резолюции не приняли, санкции против Мали не будут продлены. Таким образом, санкционный режим должен быть прекращен с 1 сентября. Но санкции могут быть продлены национальными актами в отдельных государствах.

Согласно действующему санкционному режиму против Мали, в черный список могут попасть лица и организации, которые ответственны за действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности в стране. Это включает участие в боевых действиях, нарушение мирного соглашения 2015 года, препятствие гумпомощи, нарушение международного права и вербовку детей в боевые группировки, сообщает РИА Новости.