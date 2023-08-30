В Сирии объяснили инвестиции США в терроризм

«И мы обратили внимание на продолжение агрессивной политики со стороны Запада в отношении двух стран, а также то, что США и Запад продолжают использовать старые и новые средства, в частности инвестиции в терроризм для достижения политических целей», — сказал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.