В Сирии объяснили инвестиции США в терроризм
США и Запад продолжают инвестировать в терроризм, чтобы достичь своих политических целей. Такое мнение высказал глава МИД Сирии Фейсал Микдад, передает «РИА Новости».
По его словам, во время встречи с иранским коллегой Хосейном Миром Абдоллахианом были рассмотрены вызовы, которым подвергаются Сирия и Иран.
«И мы обратили внимание на продолжение агрессивной политики со стороны Запада в отношении двух стран, а также то, что США и Запад продолжают использовать старые и новые средства, в частности инвестиции в терроризм для достижения политических целей», — сказал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.
Отметим, что Абдоллахиан прибыл в Сирию с визитом 30 августа.
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