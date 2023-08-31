В США предрекли бегство украинцев в Польшу после разгрома ВСУ

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер предположил, к чему приведет желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление ВСУ. Об этом он высказался в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.

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Риттер допустил, что после провала украинского контрнаступления фронт станет сыпаться, а ВСУ отойдут Днепру. По его мнению, эта линия обороны является последней, на которой украинские военные смогут защищаться.

«Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад», — предрек американский экс-разведчик.

По его словам, мигранты спровоцируют кризис в разных европейских странах, включая Польшу.