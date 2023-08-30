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Французы назвали наиболее желаемую кандидатуру преемника Макрона

Согласно данным опроса телеканала BFMTV, бывший премьер-министр Франции и нынешний мэр Гавра Эдуар Филипп является наиболее предпочтительным кандидатом на место следующего президента страны.

Французы назвали наиболее желаемую кандидатуру преемника Макрона
© globallookpress.com

За кандидатуру 52-летнего Филиппа проголосовал 31% опрошенных. При этом мэр Гавра лидирует с заметным разрывом – сразу за ним следует глава экономического блока Франции Брюно Ле Мэр, за которого проголосовало 16% респондентов. Тройку лидеров замыкает министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Его результат – 12% опрошенных.

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Полномочия текущего президента Франции Эммануэля Макрона завершатся в 2027 году. Ранее он одобрил рекордное увеличение бюджета Минобороны Франции.

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