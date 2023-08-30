Британия намерена привлечь руководство РФ к ответу за выход из зерновой сделки

Правительство Великобритании намерено привлечь руководство России к ответу в связи с выходом РФ из зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в среду МИД королевства обращении главы ведомства Джеймса Клеверли , которое он записал для организованного Киевом саммита "Крымская платформа".

"Вместе [с Украиной ] мы привлечем к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - говорится в обращении Клеверли, добавившего, что точно так же Лондон будет призывать российское руководство "к ответу за выход из Черноморской зерновой инициативы - шаг, который лишает самых уязвимых людей по всему миру жизненно необходимого им продовольствия".

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия России остаются прежними: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.