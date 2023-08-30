Эрдоган анонсировал скорую продажу турецкой системы ПВО

Первые испытания турецкого ЗРК Siper прошли успешно, рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В декабре 2022 года Анкара заявила, что разрабатывает систему ПВО дальнего радиуса действия. По словам турецких экспертов, ЗРК Siper превзойдет по характеристикам С-400 и Patriot.

«Первые испытания Siper успешно проведены», - подчеркнул Эрдоган.

Президент пояснил, что в ближнесрочной перспективе Анкара будет предлагать их тем, кто в последние годы отказывал стране в продаже систем ПВО под надуманными предлогами.