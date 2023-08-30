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Эрдоган: испытания турецкой системы ПВО Siper прошли успешно

Первые испытания турецкого ЗРК Siper прошли успешно, рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган анонсировал скорую продажу турецкой системы ПВО
© РИА Новости

В декабре 2022 года Анкара заявила, что разрабатывает систему ПВО дальнего радиуса действия. По словам турецких экспертов, ЗРК Siper превзойдет по характеристикам С-400 и Patriot.

«Первые испытания Siper успешно проведены», - подчеркнул Эрдоган.

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Президент пояснил, что в ближнесрочной перспективе Анкара будет предлагать их тем, кто в последние годы отказывал стране в продаже систем ПВО под надуманными предлогами.

Ранее сообщалось, что компания Turkish Aerospace Industries разработала беспилотный авиационный комплекс ANKA-3,способный нести как внутренние, так и внешние боевые модули.

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