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СБ ООН: заседание 20 сентября по Украине пройдёт на уровне глав делегаций

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится на уровне глав делегаций.

В СБ ООН рассказали о формате заседания по Украине
© globallookpress.com

Об этом, как пишет ТАСС, заявил постпред председательствующей в сентябре в СБ Албании Ферит Ходжа.

По его словам, в ООН хотят воспользоваться присутствием лидеров в Нью-Йорке, чтобы провести значимые обсуждения в Совбезе на уровне глав делегаций.

СБ ООН назначил заседание по Украине

Ранее сообщалось, что Совбез ООН 20 сентября проведёт заседание по Украине в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

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