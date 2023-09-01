В СБ ООН рассказали о формате заседания по Украине

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится на уровне глав делегаций.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил постпред председательствующей в сентябре в СБ Албании Ферит Ходжа.

По его словам, в ООН хотят воспользоваться присутствием лидеров в Нью-Йорке, чтобы провести значимые обсуждения в Совбезе на уровне глав делегаций.