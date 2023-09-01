В СБ ООН рассказали о формате заседания по Украине

СБ ООН: заседание 20 сентября по Украине пройдёт на уровне глав делегаций
Заседание Совбеза ООН по Украине состоится на уровне глав делегаций.
Об этом, как пишет ТАСС, заявил постпред председательствующей в сентябре в СБ Албании Ферит Ходжа.
По его словам, в ООН хотят воспользоваться присутствием лидеров в Нью-Йорке, чтобы провести значимые обсуждения в Совбезе на уровне глав делегаций.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН 20 сентября проведёт заседание по Украине в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.