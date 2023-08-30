Военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.

анее французская газета Le Monde сообщила о том, что путчисты изберут своего лидера на собрании генералов позднее вечером.