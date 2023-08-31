Президент США Джо Байден прокомментировал возможность участия председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в сентябре в Нью-Дели. Об этом стало известно в эфире телеканала CNN.

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Байден оценил вероятность визита Си Цзиньпина на саммит G20 и допустил, что это произойдет.

«Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20», — подчеркнул он во время общения с журналистами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии.

«Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», — отмечается в публикации.