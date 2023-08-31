Сийярто: Венгрия не будет обсуждать в ЕС финансирование военной помощи Украине

Венгрия не намерена обсуждать выделение Евросоюзом дополнительных средств на военную помощь Украине на заседании глав МИД стран сообщества, поскольку венгерский банк OTP до сих пор находится в украинском списке "международных спонсоров войны". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Толедо.

"Не должно быть такого, чтобы Венгрию просили направить больше денег своих налогоплательщиков на Украину, в то время как крупнейший венгерский финансовый институт, в котором держат счета 3 млн человек, находится в списке "международных спонсоров войны". Все чувствуют, все видят, все знают, что это нонсенс, и до тех пор, пока этот нонсенс не будет устранен, мы не будем обсуждать никакие финансовые вопросы", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Днем ранее такую позицию венгерского правительства изложил на совещании со своими коллегами из стран ЕС министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил по итогам встречи глав Минобороны, состоявшейся в Толедо 30 августа, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы, из которого ежегодно можно было бы выделять по €5 млрд. По его словам, предусматривается, что этот фонд "будет работать в рамках Европейского фонда мира".