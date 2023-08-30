Названы последствия для мира от переворота в Габоне

Переворот в Габоне может значительно повлиять на выплавку стали в России и на планете в целом, рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов. Об этом пишет «Прайм».

Напомним, что военный переворот в Габоне произошел в среду, 30 августа. Новые власти республики заявили об отмене результатов прошедших в стране накануне президентских выборов и роспуске властных институтов.

«Габон входит в число крупнейших на планете поставщиков марганцевых руд и концентратов, используемых для выплавки марганцевых ферросплавов, которые в свою очередь нужны для легирования стали», - пояснил эксперт.

По его данным, поставки из страны идут в Россию, Китай, Индию, Японию и ряд стран ЕС. В частности, из более чем 1 миллиона тонн марганцевых руд, завозимых в РФ, 25-35% приходится на долю африканского государства.

Аналитик уточнил, что нарушение поставок грозит сбоями в работе российских ферросплавных и сталелитейных площадок.

Вместе с тем, заметил эксперт, российские производители могут заменить габонские ресурсы поставками из ЮАР и Казахстана.

Напомним, что в 2017-2023 годах в Африке произошли перевороты в Зимбабве, Судане, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигере.