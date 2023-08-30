Евросоюз готовит санкции против мятежников в Нигере

«Мы поддержим ЭКОВАС о чем заявили сразу после переворота. <...> Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе», – заявил он.