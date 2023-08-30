Евросоюз готовит санкции против мятежников в Нигере
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит пакет санкций в отношении мятежников в Нигере. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Боррель сделал по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.
«Мы поддержим ЭКОВАС о чем заявили сразу после переворота. <...> Мы вслед за ЭКОВАС будем пытаться вводить такие же санкции. Мы продвигаемся по пути создания отдельного санкционного режима для принятия мер против путчистов, работа уже началась. Завтра министры иностранных дел должны продвинуться в этом вопросе», – заявил он.
Напомним, что 27 июля военные мятежники захватили президента Нигера и устроили военный переворот. В ответ на эту ситуацию представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план по военной интервенции в Нигер ради возвращения власти обратно захваченному президенту.