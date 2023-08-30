Совбез ООН без объяснений отменил назначенное на 30 августа заседание

Заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию, назначенное на 10:00 (17:00 мск) среды, а также закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР, которые должны были пройти после, отменены без объяснения причин. Соответствующее уведомление распространил офис генерального секретаря ООН.

При этом во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности.

Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он.

В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США. В начале месяца Совет уже не смог согласовать программу работы на август, поскольку США настаивали на назначении встречи по Украине на 24 августа. Против этого выступила Россия.

В сентябре в Совете Безопасности ООН председательствует Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.