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Совбез ООН без объяснений отменил назначенное на 30 августа заседание

Заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию, назначенное на 10:00 (17:00 мск) среды, а также закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР, которые должны были пройти после, отменены без объяснения причин. Соответствующее уведомление распространил офис генерального секретаря ООН.

Совбез ООН без объяснений отменил назначенное на 30 августа заседание
© ТАСС

При этом во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности.

Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он.

В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США. В начале месяца Совет уже не смог согласовать программу работы на август, поскольку США настаивали на назначении встречи по Украине на 24 августа. Против этого выступила Россия.

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В сентябре в Совете Безопасности ООН председательствует Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.

В то же время, по словам источников во всемирной организации, отмена заседания в среду не связана с ситуацией в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совбеза. Совет также намеревается провести в 15:00 (22:00 мск) голосование по продлению санкций в отношении Мали. Перенести это голосование на более поздний срок невозможно, потому что иначе истечет срок действия соответствующей санкционной резолюции.

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