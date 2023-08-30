Неизвестные с оружием зашли в Белоруссию из Латвии

Двое неизвестных с оружием, одетые в военную форму, незаконно пересекли границу и зашли на территорию Белоруссию из Латвии. Об этом заявил белорусский Государственный пограничный комитет в Telegram.

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Кадры нарушения зафиксировали видеокамеры.

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент имел место рядом с пунктом пропуска Григоровщина в среду, 30 августа. Минск уведомил Ригу о произошедшем и обвинил латвийские власти в поддержании напряженности на границе стран.