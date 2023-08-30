Политолог оценил заявления парламента Великобритании о независимости Тайваня

Это пока что всего лишь заявление парламентского комитета, это даже не резолюция парламента и тем более не официальная позиция Великобритании как государства. Тем не менее это крайне негативное развитие отношений между Лондоном и Пекином. Китай будет серьезно реагировать. Возможно, эти действия не были согласованы с правительством Великобритании, поскольку все это происходит на фоне визита министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в Китай. Полагаю, что китайцами ситуация будет рассматриваться как начало очень тревожной тенденции, и, скорее всего, они будут полагаться на свои экономические инструменты давления с целью дать понять британцам, что так поступать нельзя, что Пекин в дальнейшем не допустит подобного поведения.

Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам