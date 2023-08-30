Политолог оценил заявления парламента Великобритании о независимости Тайваня
Политолог Василий Кашин в разговоре с Рамблером высказался о докладе Комитета палаты общин парламента Великобритании, в котором утверждается о независимости Тайваня. По словам специалиста, соответствующие действия Лондона могут спровоцировать жесткую реакцию Пекина в экономической сфере.
Ранее парламент Великобритании впервые официально назвал Тайвань независимой страной, сообщало издание Politico. Такая формулировка содержится в документе, опубликованном комитетом по иностранным делам Палаты общин. Лондон признает позицию Китая, но не принимает ее, заявила председатель комитета Алисия Кернс. По ее словам, поддержка Тайваня и его права на самоопределение со стороны главы МИД Британии очень важна.
Это пока что всего лишь заявление парламентского комитета, это даже не резолюция парламента и тем более не официальная позиция Великобритании как государства. Тем не менее это крайне негативное развитие отношений между Лондоном и Пекином. Китай будет серьезно реагировать. Возможно, эти действия не были согласованы с правительством Великобритании, поскольку все это происходит на фоне визита министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли в Китай. Полагаю, что китайцами ситуация будет рассматриваться как начало очень тревожной тенденции, и, скорее всего, они будут полагаться на свои экономические инструменты давления с целью дать понять британцам, что так поступать нельзя, что Пекин в дальнейшем не допустит подобного поведения.Василий КашинПолитолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам
Вместе с тем эксперт оценил слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, который потребовал уважения территориальной целостности КНР и национальных интересов страны, выразив мнение, что своими действиями Лондон посылает "ложные сигналы" сепаратистским силам.
"С точки зрения Китая в позиции США и их некоторых ближайших союзников, к которым относится и Великобритания, есть постепенные сдвиги в сторону все большей поддержки идеи независимости Тайваня. И в данном случае мы видим подтверждение китайских страхов. Китайцы опасаются, что по мере того, как эта поддержка будет нарастать, будут и усиливаться позиции тех тайваньских политических партий и деятелей, которые выступают за провозглашение независимости", — отметил собеседник.
Отказ многих стран мира от сотрудничества с Тайванем основан на их опасениях вызвать крайне жесткую реакцию со стороны Пекина, добавил эксперт.
"Когда кто-то переходит "красные линии", Китай и вынужден немедленно реагировать, поскольку если он этого не сделает, то возникает риск, что этому последуют и другие страны. Ведь Тайвань сам по себе - это немаленькая экономика. И, кроме того, американцы активно поддерживают любые политические шаги других стран по развитию связей с Тайванем. Именно этой логикой, например, определялась реакция Китая на действия Литвы, которая в 2021 году согласилась открыть представительство Тайваня, а не представительство Тайбэя. Тогда китайцы сразу же понизили уровень дипломатических отношений и ввели массу санкций", — напомнил политолог.
Кашин допустил, что в случае дальнейшего продвижения Лондоном идеи о независимости Тайваня со стороны Китая может последовать серьезное давление на британский бизнес в стране, а также более враждебная позиция по отношению к Великобритании на международной арене.
Ранее сообщалось, что к концу текущего года США могут одобрить продажу Тайваню крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM, имеющих дальность 370 км.