Белый дом прокомментировал удары по территории России
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом по прежнему не поощряет удары ВСУ по территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им», – заявил он.
Это уже не первый раз, когда Вашингтон выступает с подобным заявлением. После попадания ракеты ВСУ в центр Таганрога в июле 2023 года Джон Кирби также заявил, что США не поощряют подобные действия.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», – заявил он.
Напомним, что в ночь на 30 августа ВСУ совершили масштабную атаку дронов по семи регионам России.
Рамблер: главные новости