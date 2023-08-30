Белый дом прокомментировал удары по территории России

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом по прежнему не поощряет удары ВСУ по территории России . Об этом сообщает РИА «Новости».

Это уже не первый раз, когда Вашингтон выступает с подобным заявлением. После попадания ракеты ВСУ в центр Таганрога в июле 2023 года Джон Кирби также заявил, что США не поощряют подобные действия.