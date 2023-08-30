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Белый дом прокомментировал удары по территории России

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом по прежнему не поощряет удары ВСУ по территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им», – заявил он.

Это уже не первый раз, когда Вашингтон выступает с подобным заявлением. После попадания ракеты ВСУ в центр Таганрога в июле 2023 года Джон Кирби также заявил, что США не поощряют подобные действия.

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«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», – заявил он.

Напомним, что в ночь на 30 августа ВСУ совершили масштабную атаку дронов по семи регионам России.

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