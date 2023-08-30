СМИ: БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок

БРИКС со следующего года, когда в организации начнёт председательствовать Россия, может перейти к установлению нового мирового порядка.

Такое мнение выразил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.

По мнению автора статьи, 2024 год станет решающим для будущего БРИКС и всего мира в целом.

Фаци напомнил, что со следующего года в объединение официально вступят новые члены, а председательство перейдёт России.

«Если прошедший на минувшей неделе саммит ещё не ознаменовал начало нового миропорядка, то он обязательно начнётся в следующем году», — говорится в статье.