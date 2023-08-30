Правительство Грузии отказало президенту в заграничных поездках

СМИ: европейское турне президента Грузии отменено
Правительство Грузии отказало президенту республики Саломе Зурабишвили в 10 рабочих заграничных поездках, запланированных до конца 2023 года. Об этом пишет «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В пресс-службе отметили, что Зурабишвили был направлен письменный отказ в визите в ФРГ, который был запланирован на 31 августа.
Кроме того, заметили в правительстве, президенту не позволили отправиться в рабочие поездки в ОАЭ, Бельгию, Данию, Польшу, Швейцарию и на Украину.
Также были отменены официальные поездки в Израиль, Болгарию и Чехию.
Ранее Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии «Грузинская мечта», сообщил, что запрет на зарубежные поездки президента введен на фоне опасений правительства за их возможные последствия для республики.
Политик пояснил, что поездка Зурабишвили в ЕС может, в частности, может негативно отразиться на усилиях Тбилиси по получению статуса кандидата в организацию.