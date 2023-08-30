Правительство Грузии отказало президенту в заграничных поездках

Правительство Грузии отказало президенту республики Саломе Зурабишвили в 10 рабочих заграничных поездках, запланированных до конца 2023 года. Об этом пишет «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В пресс-службе отметили, что Зурабишвили был направлен письменный отказ в визите в ФРГ, который был запланирован на 31 августа.

Кроме того, заметили в правительстве, президенту не позволили отправиться в рабочие поездки в ОАЭ, Бельгию, Данию, Польшу, Швейцарию и на Украину.

Также были отменены официальные поездки в Израиль, Болгарию и Чехию.

Ранее Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии «Грузинская мечта», сообщил, что запрет на зарубежные поездки президента введен на фоне опасений правительства за их возможные последствия для республики.