Пока вы не уснули: заявление Нарышкина по СВО и зарубежные СМИ о налете БПЛА на РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Решительный ответ на агрессию НАТО». Нарышкин сделал заявление по СВО

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — подчеркнул он.

В середине июля директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО. По его словам, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

«Крупнейшая атака дронов»: зарубежные СМИ о налете БПЛА на регионы России

Сегодня ночью беспилотные летательные аппараты совершили ряд атак на российские регионы, в результате чего на аэродроме Пскова повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Как оценили налет БПЛА зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Вечером 29 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова, в результате чего повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также атака привела к возникновению пожара. Миноброны России сообщило об уничтожении беспилотников и в Орловской области. Также расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска, еще два беспилотника попытались атаковать телебашню.

Россия разместила бомбардировщики недалеко от границы с Финляндией

Россия разместила бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 на авиабазе «Оленья», откуда до финской границы всего 150 километров. Об этом пишет финское издание Ilta-Sanomat.

По данным издания, большое число самолетов на авиабазе на Кольском полуострове хорошо видно на спутниковых снимках компании Planet Labs. При этом Ту-95 и Ту-160 регулярно вылетают для участия в военных действиях на Украине.

Су-30 уничтожил украинский быстроходный военный катер у острова Змеиный

Российский истребитель уничтожил в Черном море у острова Змеиный военный катер Украинских вооруженных сил. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, катер был уничтожен сегодня.

Le Figaro назвала главного подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Киев – главный подозреваемый в диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Как уточняет издание, немецкое следствие выражает уверенность в том, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. В публикации говорится о возможной причастности яхты «Андромеда» к диверсии. Газета подчеркивает, что на ее борту следователями были обнаружены следы взрывчатого вещества октогена.

В Воронежской области сбили беспилотник

Системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — заявил Гусев.

Напомним, что минувшей ночью беспилотники совершили налет на российские регионы. В частности, дроны повредили четыре военно-транспортных самолета Ил-76 в аэропорту Пскова — атака привела к возникновению пожара. Рейсы в воздушной гавани 30 августа решили отменить для проведения оценки ущерба.

В России появилась должность посла по преступлениям Украины

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении в министерстве должности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, передает РИА Новости. Этот пост занял экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Новую должность в штат МИД ввел своим приказом министр иностранных дел Сергей Лавров.

Орбан пригрозил войной в случае атаки на маршрут импорта газа из России

Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что будут рассматривать атаки на маршруты получения российского газа как повод для войны. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

В интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону венгерский лидер напомнил, что его страна сразу квалифицировала ЧП на водопроводах системы «Северный поток» как террористический акт.

На Украине назвали Папу Римского инструментом российской пропаганды

Папа Римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды». Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подверг критике речь понтифика во время телемоста с католической молодежью из России, который прошел 25 августа. В ходе него папа Римский напомнил молодым католикам, что они наследники страны «большой культуры и большой человечности», «могучей и просвещенной империи».

США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

Совместное предприятие российского энергохолдинга «Интер РАО» и американского конгломерата General Electric (GE) — «Русские газовые турбины» — лишилось возможности производить газовые турбины по лицензии GE, заявил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.