В ФРГ снова заявили об украинском следе в деле о подрывах «Северных потоков»

Следователи, занятые в деле о теракте на «Северных потоках», а также Федеральная разведывательная служба ФРГ получают все больше данных об украинском следе в диверсии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным аналитиков журнала, во всем массиве сведений, собранных силовиками, по-прежнему нет четкого ответа на вопрос о том, кто конкретно стоит за терактами: спецслужбы Украины или неподконтрольная официальным властям группировка.

Одной из возможных улик, отмечают авторы статьи, является письмо о бронировании яхты Andromeda, предположительно доставившей взрывчатку к газопроводам. Метаданные послания «ведут на Украину», добавили эксперты.

Следователи предположили, что для диверсий на потоках использовался октоген, взрывчатое вещество, пригодное для подводных диверсий. Его следы, уточнили они, были обнаружены в одной из кают.

Эксперты пояснили, что октоген легче тротила. В связи с этим, большое количество взрывчатки этого типа можно перевозить даже на небольших судах. Кроме того, он был распространен как в западных странах, так и в СССР и Восточной Европе.

В разведслужбе, в свою очередь, рассказали, что получили сведения от партнеров о возможной причастности к терактам некоей украинской группировки.

Напомним, что диверсия на «Северных потоках» была осуществлена 27 сентября 2022 года. В прессе сразу после теракта появилось большое количество версий.

Европейские страны, после предварительного расследования, сообщили об украинском следе. В дальнейшем официальные лица и журналисты придерживались этой версии.