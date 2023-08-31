Боррель: ЕС не согласовал новый транш из Фонда мира на военные поставки для ВСУ
Евросоюз так и не смог разблокировать новый транш из Европейского фонда мира на поставки оружия для Украины, власти ЕС надеются, что это удастся сделать на следующей неделе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«К сожалению, новый транш всё ещё заблокирован», — сказал он на пресс-конференции после неформального заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в испанском Толедо, его слова приводит ТАСС.
Ранее Боррель предложил создать с 2024 по 2027 год фонд военного содействия Украине.
В июле венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против дополнительного финансирования ЕС поставок вооружений Украине.