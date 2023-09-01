Правящая партия Грузии начнет процедуру импичмента президента Зурабишвили

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее планов поехать в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии Ираклия Кобахидзе. "На заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", - заявил он. При этом отметил, что для проведения этой процедуры необходима поддержка 100 парламентариев, включая голоса оппозиции. 30 августа администрация Зурабишвили обнародовала план ее поездок по Европе и встреч с европейскими лидерами. Как отметили в администрации президента, встречи связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз. В ответ правительство Грузии заявило, что отказывает президенту страны в поездках в Европу. Секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отметил, что именно правительство определяет внешнеполитический курс Грузии.