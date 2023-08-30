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Пентагон отреагировал на просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по России

В Пентагоне отреагировали на просьбу высказаться об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России. Об этом пишет РИА Новости.

«Как мы уже заявляли с начала неспровоцированного вторжения России в прошлом году, Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.

Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА

30 августа семь регионов России за ночь подверглись атакам украинских беспилотников. Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, эти сведения подтвердили местные власти и представители Минобороны.

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