Пентагон отреагировал на просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по России

«Как мы уже заявляли с начала неспровоцированного вторжения России в прошлом году, Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.