На Украине может начаться гражданская война из-за политики президента страны Владимира Зеленского. Об этом Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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«Это будет гражданская война... Начнут головы проламывать», — сказал Соскин, объяснив, что причиной станет тирания правительства Зеленского.

По его словам, граждане Украины могут восстать против действующего режима из-за притеснений с его стороны, со стороны полиции, а также принуждения к участию в боевых действиях.