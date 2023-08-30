Правящий в Нигере «Национальный совет по защите отечества» (CNSP) принял решение об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Об этом со ссылкой на телеканал Al-Arabiya пишет РИА Новости.

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества». Представители регионов и муниципалитетов Нигера поддержали мятежников.

«Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам», - говорится в заявлении CNSP.