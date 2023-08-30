Глава республиканской гвардии Габона Брис Олигуи Нгема сообщил об отставке президента Али Бонго Ондимбы, передает газета Monde.

При этом, как отмечается, все его гражданские права будут сохранены.

Уточняется, что Нгема возглавил военный переворот в Габоне.

«Он (Али Бонго) являлся главой государства Габон. Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные», - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что полномочий у президента Габона избираться на третий срок не было. В этой связи, как указал генерал, армия взяла на себя ответственность за его отстранение от власти.