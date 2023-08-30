Украине снова потребовалась аварийная энергопомощь

Украине пришлось прибегнуть к аварийной помощи энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

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В компании рассказали, что 29 августа в период вечернего максимума спрос на электричество на 0,7 процента превысил предыдущий рекорд, установленный 28 августа. Это создало дополнительную нагрузку на электростанции.

В «Укрэнерго» заявили, что на электростанциях пришлось включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному сезону. Несмотря на это, возможности украинских станций по производству электроэнергии остаются ограниченными, подчеркнули в компании.

Для покрытия спроса «Укрэнерго» с 14:00 до 22:00 29 августа обратилась к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии. Общий объем помощи составил 2650 мегаватт-час.

«Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей», - подчеркнули в «Укрэнерго».

В августе «Укрэнерго» несколько раз сообщала о получении аварийной помощи из других стран для покрытия спроса электроэнергии.